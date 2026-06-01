Повний привід і 12 циліндрів: у Києві помітили перший кросовер Ferrari за $500 000 (фото)

Під Києвом засвітився новий Ferrari Purosangue 2026. 725-сильне авто є одним із найшвидших кросоверів у світі.

Кросовер Ferrari Purosangue в Україні поки є рідкістю, адже наразі привезли лише два таких авто. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Ferrari Purosangue оснащений 725-сильним V12 Фото: Topcars UA

Перший кросовер Ferrari випускають із 2022 року. Ціна Ferrari Purosangue становить від 428 000 доларів, але з урахуванням опцій та розмитнення легко перевищує $500 000.

Ціна Ferrari Purosangue сягає $500 000 Фото: Topcars UA

П’ятиметровий Ferrari Purosangue – доволі нетиповий кросовер. Авто невисоке і вирізняється обтічним дизайном із довгим капотом. Його задні двері відкриваються проти руху.

Салон Ferrari Purosangue є чотиримісним, а об’єм багажника складає 473 л. На передній панелі встановлено окремі екрани для водія та пасажира.

На передній панелі встановили два екрани Фото: Ferrari

Ferrari Purosangue отримав 6,5-літровий атмосферний V12 потужністю 725 к. с., 8-ступінчастим роботом із двома зчепленнями та повний привід. Кросовер здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с і розвинути 325 км/год.

Задні двері Ferrari Purosangue відкриваються проти руху Фото: Ferrari

Автомобіль також оснащений керованими задніми колесами та активною підвіскою зі змінним кліренсом, а сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

