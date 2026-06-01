Полный привод и 12 цилиндров: в Киеве заметили первый кроссовер Ferrari за $500 000 (фото)

Под Киевом засветился новый Ferrari Purosangue 2026. 725-сильное авто является одним из самых быстрых кроссоверов в мире.

Кроссовер Ferrari Purosangue в Украине пока является редкостью, ведь пока привезли только два таких авто. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Ferrari Purosangue оснащен 725-сильным V12 Фото: Topcars UA

Первый кроссовер Ferrari выпускают с 2022 года. Цена Ferrari Purosangue составляет от 428 000 долларов, но с учетом опций и растаможки легко превышает $500 000.

Цена Ferrari Purosangue достигает $500 000 Фото: Topcars UA

Пятиметровый Ferrari Purosangue — довольно нетипичный кроссовер. Авто невысокое и отличается обтекаемым дизайном с длинным капотом. Его задние двери открываются против движения.

Салон Ferrari Purosangue является четырехместным, а объем багажника составляет 473 л. На передней панели установлены отдельные экраны для водителя и пассажира.

На передней панели установили два экрана Фото: Ferrari

Ferrari Purosangue получил 6,5-литровый атмосферный V12 мощностью 725 л. с., 8-ступенчатый робот с двумя сцеплениями и полный привод. Кроссовер способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с и развить 325 км/ч.

Задняя дверь Ferrari Purosangue открывается против движения Фото: Ferrari

Автомобиль также оснащен управляемыми задними колесами и активной подвеской с изменяемым клиренсом, а замедляют его карбоново-керамические тормоза.

