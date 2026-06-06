Один из 50: в Киеве заметили лимитированный роскошный Maybach V12 за 20 миллионов (фото)

В центре Киева сфотографировали Mercedes-Maybach S-Class 2025 года в лимитированном исполнении V12 Edition. Седан имеет роскошный салон и 612-сильный турбомотор.

Всего изготовлено всего 50 Mercedes-Maybach S680 V12 Edition. Фото раритетного авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 612-сильным V12 твин-турбо Фото: Topcars UA

Цена Mercedes-Maybach S680 V12 Edition — 389 тыс. евро, то есть почти 20 миллионов гривен. Большой 5,5-метровый седан персонализировали по программе Manufaktur.

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Новый Mercedes-Maybach S680 V12 Edition отличается двухцветной черно-оливковой окраской и особыми колесными дисками. Кроме того, появились особые логотипы Maybach, причем некоторые из них украсили позолотой.

Салон отделали дорогой кожей и деревом Фото: Mercedes-Benz

Салон Maybach украсили кожей Nappa и ореховым деревом. В комплекте с авто идут серебряные бокалы Robbe & Berking и специальная подарочная коробка для ключей и брелока.

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В комплекте с авто идут серебряные бокалы Фото: Mercedes-Benz

Название подчеркивает, что этот Mercedes-Maybach S-Class доступен только с 6,0-литровым V12 твин-турбо мощностью 612 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить 250 км/ч. Авто получило полный привод, управляемые задние колеса и активную пневмоподвеску.

Кстати, недавно в столице засветился самый быстрый Mercedes S-Class в истории мощностью 950 сил.

Также Фокус рассказывал о первом кроссовере Ferrari в Киеве. Он тоже оснащен двигателем V12.