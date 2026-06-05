950 сил и 3,1 с до сотни: в Киеве появился самый быстрый Mercedes S-Class всех времен (фото)

В Киеве сфотографировали особый заряженный седан Mercedes S-Class. 950-сильное авто способно развить 290 км/ч.

Тюнинг Mercedes S-Class выполнили специалисты Mansory, а назвали проект P950. Его фотографии опубликовали на странице nelegalmvm в Instagram.

Мощность двигателя возросла до 950 сил Фото: Instagram / nelegalmvm

За основу взяли 800-сильный седан Mercedes-AMG S63 E-Performance. Цифровое обозначение в названии авто указывает, что мощность плагин-гибридной установки с 4,0-литровым V8 твин-турбо и электромотором увеличили до 950 сил.

Для авто предлагают яркие варианты отделки салона Фото: Mansory

Пиковый крутящий момент вырос до 1565 Н∙м. Mercedes S-Class Mansory P950 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с, а его максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый быстрый Mercedes S-Class всех времен. При этом плагин-гибрид расходует всего 9,2 л на 100 км в смешанном цикле.

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Отличить Mansory P950 от Mercedes-AMG S63 можно по особой решетке радиатора, а также карбоновым капоту, обвесу, спойлеру и декору.

Mercedes S-Class получил немало карбоновых деталей Фото: Instagram / nelegalmvm

Кроме того, в Mansory предлагают экстравагантные варианты отделки салона кожей ярких цветов и карбоном. Цена Mercedes S-Class Mansory P950 превышает $500 000.

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