950 сил і 3,1 с до сотні: у Києві з'явився найшвидший Mercedes S-Class усіх часів (фото)
У Києві сфотографували особливий заряджений седан Mercedes S-Class. 950-сильне авто здатне розвинути 290 км/год.
Тюнінг Mercedes S-Class виконали спеціалісти Mansory, а назвали проєкт P950. Його світлини опублікували на сторінці nelegalmvm в Instagram.
За основу взяли 800-сильний седан Mercedes-AMG S63 E-Performance. Цифрове позначення в назві авто вказує, що потужність плагін-гібридної установки з 4,0-літровим V8 твін-турбо та електромотором збільшили до 950 сил.
Піковий крутний момент зріс до 1565 Н∙м. Mercedes S-Class Mansory P950 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,1 с, а його максимальна швидкість обмежена на 290 км/год. Це найшвидший Mercedes S-Class усіх часів. При цьому плагін-гібрид витрачає лише 9,2 л на 100 км у змішаному циклі.
Відрізнити Mansory P950 від Mercedes-AMG S63 можна за особливою решіткою радіатора, а також карбоновими капотом, обвісом, спойлером та декором.
Крім того, в Mansory пропонують екстравагантні варіанти оздоблення салону шкірою яскравих кольорів та карбоном. Ціна Mercedes S-Class Mansory P950 перевищує $500 000.
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