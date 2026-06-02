Баварська класика: у Києві засвітився рідкісний заряджений кабріолет BMW 90-х (фото)

У центрі Києва сфотографували кабріолет BMW Z3 1998 року в зарядженій M-версії. 321-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,4 с.

BMW Z3 M Roadster — рідкість на українських дорогах та й загалом це не масова модель, адже всього зібрали 15 322 таких авто. Світлини спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащене 321-сильною рядною шісткою Фото: Topcars UA

Заряджений BMW Z3 M випускали у кузовах родстер та купе (причому BMW Z3 M Coupe виробили значно менше). Спорткар оснащений 3,2-літровою рядною шісткою, яка розвиває 321 к. с. та 350 Н∙м.

Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Спортивний вихлоп робить звук двигуна гучнішим.

Салон оздоблений двоколірною шкірою Фото: Topcars UA Авто отримало спортивні сидіння Фото: Topcars UA

До того ж, родстер BMW Z3 M оснащений самоблокувальним диференціалом, доопрацьованою підвіскою та збільшеними гальмами.

Відрізнити М-варіант від стандартного BMW Z3 можна за агресивнішими бамперами, обвісом та розширеними крилами. Також привертають увагу чотири вихлопні труби та 17-дюймові диски.

BMW Z3 M стартує до сотні за 5,4 с Фото: Topcars UA

У салоні BMW Z3 M Roadster встановлені спортивні сидіння та інакші циферблати приладів, а в оздобленні використана двоколірна шкіра.

