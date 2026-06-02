Баварська класика: у Києві засвітився рідкісний заряджений кабріолет BMW 90-х (фото)
У центрі Києва сфотографували кабріолет BMW Z3 1998 року в зарядженій M-версії. 321-сильний спорткар здатен розігнатися до сотні за 5,4 с.
BMW Z3 M Roadster — рідкість на українських дорогах та й загалом це не масова модель, адже всього зібрали 15 322 таких авто. Світлини спорткара з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Заряджений BMW Z3 M випускали у кузовах родстер та купе (причому BMW Z3 M Coupe виробили значно менше). Спорткар оснащений 3,2-літровою рядною шісткою, яка розвиває 321 к. с. та 350 Н∙м.
Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,4 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Спортивний вихлоп робить звук двигуна гучнішим.
До того ж, родстер BMW Z3 M оснащений самоблокувальним диференціалом, доопрацьованою підвіскою та збільшеними гальмами.
Відрізнити М-варіант від стандартного BMW Z3 можна за агресивнішими бамперами, обвісом та розширеними крилами. Також привертають увагу чотири вихлопні труби та 17-дюймові диски.
У салоні BMW Z3 M Roadster встановлені спортивні сидіння та інакші циферблати приладів, а в оздобленні використана двоколірна шкіра.
Між іншим, нещодавно у столиці помітили нетиповий заряджений кросовер BMW із дизелем.
Також Фокус розповідав про лімітований спорткар BMW M3 DTM Champion Edition у Київ.