Баварская классика: в Киеве засветился редкий заряженный кабриолет BMW 90-х (фото)
В центре Киева сфотографировали кабриолет BMW Z3 1998 года в заряженной M-версии. 321-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 5,4 с.
BMW Z3 M Roadster — редкость на украинских дорогах и вообще это не массовая модель, ведь всего собрали 15 322 таких авто. Фотографии спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.
Заряженный BMW Z3 M выпускали в кузовах родстер и купе (причем BMW Z3 M Coupe произвели значительно меньше). Спорткар оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой, которая развивает 321 л.с. и 350 Н∙м.
С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Спортивный выхлоп делает звук двигателя более громким.
К тому же, родстер BMW Z3 M оснащен самоблокирующимся дифференциалом, доработанной подвеской и увеличенными тормозами.
Отличить М-вариант от стандартного BMW Z3 можно по более агрессивным бамперам, обвесу и расширенным крыльям. Также привлекают внимание четыре выхлопные трубы и 17-дюймовые диски.
В салоне BMW Z3 M Roadster установлены спортивные сиденья и иные циферблаты приборов, а в отделке использована двухцветная кожа.
Между прочим, недавно в столице заметили нетипичный заряженный кроссовер BMW с дизелем.
Также Фокус рассказывал о лимитированном спорткаре BMW M3 DTM Champion Edition в Киев.