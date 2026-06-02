Баварская классика: в Киеве засветился редкий заряженный кабриолет BMW 90-х (фото)

В центре Киева сфотографировали кабриолет BMW Z3 1998 года в заряженной M-версии. 321-сильный спорткар способен разогнаться до сотни за 5,4 с.

BMW Z3 M Roadster — редкость на украинских дорогах и вообще это не массовая модель, ведь всего собрали 15 322 таких авто. Фотографии спорткара появились на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто оснащено 321-сильной рядной шестеркой Фото: Topcars UA

Заряженный BMW Z3 M выпускали в кузовах родстер и купе (причем BMW Z3 M Coupe произвели значительно меньше). Спорткар оснащен 3,2-литровой рядной шестеркой, которая развивает 321 л.с. и 350 Н∙м.

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 5,4 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Спортивный выхлоп делает звук двигателя более громким.

Салон отделан двухцветной кожей Фото: Topcars UA Авто получило спортивные сиденья Фото: Topcars UA

К тому же, родстер BMW Z3 M оснащен самоблокирующимся дифференциалом, доработанной подвеской и увеличенными тормозами.

Відео дня

Важно

Полный привод и 12 цилиндров: в Киеве заметили первый кроссовер Ferrari за $500 000 (фото)

Отличить М-вариант от стандартного BMW Z3 можно по более агрессивным бамперам, обвесу и расширенным крыльям. Также привлекают внимание четыре выхлопные трубы и 17-дюймовые диски.

BMW Z3 M стартует до сотни за 5,4 с Фото: Topcars UA

В салоне BMW Z3 M Roadster установлены спортивные сиденья и иные циферблаты приборов, а в отделке использована двухцветная кожа.

Между прочим, недавно в столице заметили нетипичный заряженный кроссовер BMW с дизелем.

Также Фокус рассказывал о лимитированном спорткаре BMW M3 DTM Champion Edition в Киев.