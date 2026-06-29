В ЄС продають старий 45-річний ВАЗ-2105 за ціною нового VW Touareg (фото)
В Австрії виставили на продаж незвичний седан ВАЗ-2105 1981 року. Автомобіль оцінили в 63 000 євро.
Така висока ціна ВАЗ-2105 на рівні Volkswagen Touareg обумовлена тим, що продається рідкісний гоночний варіант Lada VFTS. Про нього розповіли на сайті Carscoops.
Седан Lada 2105 VFTS підготували до ралі. Виробляли ці авто не в Тольятті, а на Вільнюській фабриці транспортних засобів. Загалом їх випустили не більш ніж 30.Важливо
Lada VFTS вирізняється обвісом, спойлером та додатковою оптикою. У салоні встановлені спортивні крісла і каркас безпеки, а скло у вікнах замінили прозорим пластиком. Маса ВАЗ-2105 знижена до 920 кг.
1,6-літровий двигун доповнили двома карбюраторами Weber, що збільшило потужність до 130 сил. Також встановили нову 5-ступінчасту механічну КПП та самоблокувальний диференціал, доопрацювали і підвіску.
Конкретно цю Lada 2105 VFTS придбав австрійський дилер Руді Штоль і до 1989 року вона брала участь у місцевому чемпіонаті з ралі. Після цього автомобіль до 2018 року стояв в гаражі, поки його не виявили і не відновили.
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