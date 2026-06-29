В ЄС продають старий 45-річний ВАЗ-2105 за ціною нового VW Touareg (фото)

В Австрії виставили на продаж незвичний седан ВАЗ-2105 1981 року. Автомобіль оцінили в 63 000 євро.

Така висока ціна ВАЗ-2105 на рівні Volkswagen Touareg обумовлена тим, що продається рідкісний гоночний варіант Lada VFTS. Про нього розповіли на сайті Carscoops.

У Вільнюсі виготовили всього 30 Lada VFTS Фото: Ebay

Седан Lada 2105 VFTS підготували до ралі. Виробляли ці авто не в Тольятті, а на Вільнюській фабриці транспортних засобів. Загалом їх випустили не більш ніж 30.

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Lada VFTS вирізняється обвісом, спойлером та додатковою оптикою. У салоні встановлені спортивні крісла і каркас безпеки, а скло у вікнах замінили прозорим пластиком. Маса ВАЗ-2105 знижена до 920 кг.

У салоні встановили спортивні крісла та каркас безпеки Фото: Ebay

1,6-літровий двигун доповнили двома карбюраторами Weber, що збільшило потужність до 130 сил. Також встановили нову 5-ступінчасту механічну КПП та самоблокувальний диференціал, доопрацювали і підвіску.

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Потужність двигуна збільшили до 130 сил Фото: Ebay

Конкретно цю Lada 2105 VFTS придбав австрійський дилер Руді Штоль і до 1989 року вона брала участь у місцевому чемпіонаті з ралі. Після цього автомобіль до 2018 року стояв в гаражі, поки його не виявили і не відновили.

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