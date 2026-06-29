В ЕС продают 45-летний подержанный ВАЗ-2105 по цене нового VW Touareg (фото)

В Австрии выставили на продажу необычный седан ВАЗ-2105 1981 года выпуска. Автомобиль оценили в 63 000 евро.

Столь высокая цена на ВАЗ-2105, сопоставимая с Volkswagen Touareg, обусловлена тем, что на продажу выставлена редкая гоночная версия Lada VFTS. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

В Вильнюсе было изготовлено всего 30 автомобилей Lada VFTS Фото: Ebay

Седан Lada 2105 VFTS подготовили к ралли. Эти автомобили производили не в Тольятти, а на Вильнюсском заводе транспортных средств. Всего их выпустили не более 30.

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Lada VFTS отличается обвесом, спойлером и дополнительной оптикой. В салоне установлены спортивные кресла и каркас безопасности, а стекла в окнах заменены на прозрачный пластик. Масса ВАЗ-2105 снижена до 920 кг.

В салоне установили спортивные кресла и каркас безопасности Фото: Ebay

1,6-литровый двигатель оснастили двумя карбюраторами Weber, что позволило увеличить мощность до 130 сил. Также установили новую 5-ступенчатую механическую коробку передач и самоблокирующийся дифференциал, а также доработали подвеску.

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Мощность двигателя увеличили до 130 сил Фото: Ebay

Именно эту Lada 2105 VFTS приобрел австрийский дилер Руди Штоль, и до 1989 года она участвовала в местном чемпионате по ралли. После этого автомобиль до 2018 года простоял в гараже, пока его не обнаружили и не отреставрировали.

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