Украинская классика в Латвии: в Риге прошел международный фестиваль ЗАЗ и ЛуАЗ (фото)
В Риге состоялся крупный съезд владельцев автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ. В Латвию съехались коллекционеры из почти десятка европейских стран.
Фестиваль в Латвии собрал 134 автомобиля марок "Запорожец" и "Волынь". Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.
Старые ЗАЗ и ЛуАЗ собрались возле знаменитого Рижского мотор-музея. Именно он стал одним из организаторов мероприятия вместе с ZAZ klubs и Латвийским клубом антикварных автомобилей.
На слёт приехали не только латвийские коллекционеры, но и ценители ЗАЗ из Украины, Эстонии, Литвы, Германии, Польши, Венгрии, Финляндии и Чехии. Венгерский экипаж преодолел 1700 км до Риги своим ходом.Важно
На фестивале собрались "горбатые" ЗАЗ-965 и их преемники ЗАЗ-968, а также внедорожники ЛуАЗ "Волынь" разных годов выпуска. Среди них есть и довольно редкие версии – такие, как серийный пикап "Запорожец".
Большинство автомобилей находятся в отличном состоянии, а некоторые машины ещё и доработаны владельцами. В частности, можно было увидеть оригинальный кемпер ЗАЗ-968 с тентом на крыше и "Запорожец" со стилизованным под ЗАЗ прицепом.
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