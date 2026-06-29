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Украинская классика в Латвии: в Риге прошел международный фестиваль ЗАЗ и ЛуАЗ (фото)

горбатые запорожцы
В Риге прошел масштабный съезд владельцев автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ | Фото: AC Garage News

В Риге состоялся крупный съезд владельцев автомобилей ЗАЗ и ЛуАЗ. В Латвию съехались коллекционеры из почти десятка европейских стран.

Фестиваль в Латвии собрал 134 автомобиля марок "Запорожец" и "Волынь". Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.

Старые ЗАЗ и ЛуАЗ собрались возле знаменитого Рижского мотор-музея. Именно он стал одним из организаторов мероприятия вместе с ZAZ klubs и Латвийским клубом антикварных автомобилей.

Луаз и ЗАЗ
Автомобили собрались на территории Рижского моторного музея
Фото: AC Garage News

На слёт приехали не только латвийские коллекционеры, но и ценители ЗАЗ из Украины, Эстонии, Литвы, Германии, Польши, Венгрии, Финляндии и Чехии. Венгерский экипаж преодолел 1700 км до Риги своим ходом.

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На фестивале собрались "горбатые" ЗАЗ-965 и их преемники ЗАЗ-968, а также внедорожники ЛуАЗ "Волынь" разных годов выпуска. Среди них есть и довольно редкие версии – такие, как серийный пикап "Запорожец".

Відео дня
Всего приехало 134 автомобиля
Всего приехало 134 автомобиля
Фото: AC Garage News
Участники представляли 9 стран Европы
Участники представляли 9 стран Европы
Фото: AC Garage News
"Запорожец" с оригинальным прицепом
"Запорожец" с оригинальным прицепом
Фото: AC Garage News
Кемпер ЗАЗ-968
Кемпер ЗАЗ-968
Фото: AC Garage News
Большинство автомобилей в идеальном состоянии
Большинство автомобилей в идеальном состоянии
Фото: AC Garage News
Всего приехало 134 автомобиля
Участники представляли 9 стран Европы
"Запорожец" с оригинальным прицепом
Кемпер ЗАЗ-968
Большинство автомобилей в идеальном состоянии

Большинство автомобилей находятся в отличном состоянии, а некоторые машины ещё и доработаны владельцами. В частности, можно было увидеть оригинальный кемпер ЗАЗ-968 с тентом на крыше и "Запорожец" со стилизованным под ЗАЗ прицепом.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине сменил владельца редкий итальянский седан с двигателем Ferrari.

Кроме того, мы писали, что в Германии продаётся редкая амфибия ЛуАЗ.