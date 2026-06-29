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Українська класика в Латвії: у Ризі пройшов міжнародний фестиваль ЗАЗ і ЛуАЗ (фото)

горбаті запорожці
У Ризі провели масштабний зліт власників ЗАЗ і ЛуАЗ | Фото: AC Garage News

У Ризі пройшов крупний зліт власників автомобілів ЗАЗ і ЛуАЗ. До Латвії з’їхалися колекціонери з майже десятка країн Європи.

Фестиваль у Латвії зібрав 134 автомобілі "Запорожець" та "Волинь". Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

Старенькі ЗАЗ і ЛуАЗ зібралися біля знаменитого Ризького мотормузею. Саме він став одним із організаторів заходу разом із ZAZ klubs та Латвійським клубом антикварних авто.

Луаз і ЗАЗ
Автомобілі зібралися на території Ризького мотормузею
Фото: AC Garage News

На зліт приїхали не лише латвійські колекціонери, а й поціновувачі ЗАЗ із України, Естонії, Литви, Німеччини, Польщі, Угорщини, Фінляндії та Чехії. Угорський екіпаж подолав 1700 км до Риги своїм ходом.

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Фестиваль зібрав "горбаті" ЗАЗ-965 та їх наступників ЗАЗ-968, а також позашляховики ЛуАЗ "Волинь" різних років виробництва. Серед них є і доволі рідкісні версії – такі, як серійний пікап "Запорожець".

Відео дня
автомобілі заз
Усього приїхало 134 авто
Фото: AC Garage News
ЗАЗ-968
Учасники репрезентували 9 країн Європи
Фото: AC Garage News
ЗАЗ із причепом
"Запорожець" із оригінальним причепом
Фото: AC Garage News
кемпер заз
Кемпер ЗАЗ-968
Фото: AC Garage News
Більшість авто в ідеальному стані
Більшість авто в ідеальному стані
Фото: AC Garage News
автомобілі заз
ЗАЗ-968
ЗАЗ із причепом
кемпер заз
Більшість авто в ідеальному стані

Більшість автомобілів у чудовому стані, а деякі машини ще й доопрацьовані власниками. Зокрема, можна було побачити оригінальний кемпер ЗАЗ-968 із наметом на даху та "Запорожець" зі стилізованим під ЗАЗ причепом.

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