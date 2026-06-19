В Україні продали унікальний італійський седан 80-х із двигуном Ferrari (фото)

Єдиний в Україні седан Lancia Thema 8.32 змінив власника. Рідкісне преміальне авто оснащене двигуном V8 від Ferrari.

Lancia Thema 8.32 1989 року продали в Дніпрі й новому власнику доведеться відновлювати унікальне авто. Про раритет розповів блогер Roma Urraco.

Lancia Thema 8.32 потребує ремонту Фото: Roma Urraco

Lancia Thema 8.32 — топова заряджена версія преміального передньопривідного седана. Усього з 1986 по 1992 рік випустили 3971 авто.

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Головна особливість Lancia Thema 8.32 ховається під капотом. Там встановили високообертовий 3,0-літровий V8 від суперкара Ferrari 308. Для седана його доопрацювали, а потужність склала 215 к. с.

Двигун V8 запозичили в Ferrari 308 Фото: Roma Urraco

Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість становить 240 км/год. Також доопрацювали підвіску авто і встановили адаптивний підсилювач керма та збільшені гальма. На кришці багажника з'явився висувний спойлер.

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Ззаду встановлено висувний спойлер Фото: Roma Urraco

Конкретно це авто — один із 1602 седанів другої серії. Салон Lancia Thema 8.32 оздоблений шкірою та деревом, а комплектація включає клімат-контроль і електропривід сидінь.

Салон оздоблений шкірою та деревом Фото: Roma Urraco Фото: Roma Urraco

Ця Lancia Thema 8.32 потрапила до України ще в 90-х. Спочатку вона експлуатувалася в Києві, а потім переїхала до Дніпра. Після обслуговування на СТО у двигуні злетів патрубок і тривалий час він працював без мастила, тому вийшов із ладу. Його зняли, проте так і не відремонтували.

Між іншим, нещодавно в Києві журналіст Фокусу сфотографував занедбаного наступника Lancia Thema із нестандартним дизайном.

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