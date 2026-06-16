Недорога капсула часу: в Україні виявили 15-річну Mazda 6 із пробігом 3300 км (фото)

У Києві знайшли Mazda 6 2011 року в ідеальному стані. Седан дуже мало експлуатувався та чудово зберігся.

За 15 років ця Mazda 6 другого покоління проїхала усього 3303 км. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який розшукує подібні капсули часу.

Mazda 6 оснащена 2,5-літровим 170-сильним двигуном і механічною КПП Фото: Roma Urraco

Седан Mazda 6 переважно зберігався в гаражі та мало їздив. Його кузов, салон та силовий агрегат у гарному стані й навіть днище автомобіля чисте та без жодних натяків на іржу.

Фото: Roma Urraco

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Mazda 6 офіційно придбана в Україні, причому в доволі рідкісній версії з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 170 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 8,1 с і розвинути 220 км/год при середній витраті пального 8 л на 100 км.

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Автомобіль чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Комплектація Mazda 6 Sport+ включає адаптивні ксенонові фари, 18-дюймові диски, шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, підігрів сидінь та акустику Bose із CD-чейнджером. Капсула часу вже змінила власника — невдовзі після виявлення її продали за 11 300 доларів.

До речі, нещодавно в Києві засвітилася нова "шістка" Mazda, яка стала електромобілем.

Також Фокус розповідав, що у Львові виявили Mitsubishi Lancer 2008 року в новому стані.