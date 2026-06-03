Гість із 2000-х: в Україні виявили 18-річний Mitsubishi Lancer у новому стані (фото)

У Україні знайшли добре збережений Mitsubishi Lancer останнього покоління. Автомобіль виглядає як новий та має невеликий пробіг.

Седан Mitsubishi Lancer 2008 року в новому стані виявили у Львові. Про знахідку розповів у Facebook блогер Roma Urraco.

Автомобіль майже не експлуатували Фото: Roma Urraco

За 18 років Mitsubishi Lancer X проїхав усього 3129 км, тобто це капсула часу. Про автомобіль дбали, майже не експлуатували його та тримали в сухому гаражі, тому його кузов, салон та силовий агрегат ідеально збереглися.

Mitsubishi Lancer X чудово зберігся Фото: Roma Urraco

Mitsubishi Lancer X свого часу були популярними в Україні. Мало того, в 2008 році наша країна була найбільшим ринком для японського бренду в Європі.

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Конкретно цей седан Mitsubishi Lancer оснащений 2,0-літровим двигуном потужністю 150 к. с. та 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,5 с і розвинути 200 км/год, а середня витрата пального становить 8,1 л на 100 км.

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Седан оснащений 2,0-літровим двигуном Фото: Roma Urraco

Комплектація 2,0-літрових Mitsubishi Lancer X включала литі диски, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь та аудіосистему з CD-плеєром. Зараз ця капсула часу шукає нового власника.

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