Гость из 2000-х: в Украине обнаружили 18-летний Mitsubishi Lancer в новом состоянии (фото)

В Украине нашли хорошо сохранившийся Mitsubishi Lancer последнего поколения. Автомобиль выглядит как новый и имеет небольшой пробег.

Седан Mitsubishi Lancer 2008 года в новом состоянии обнаружили во Львове. О находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Автомобиль почти не эксплуатировали Фото: Roma Urraco

За 18 лет Mitsubishi Lancer X проехал всего 3129 км, то есть это капсула времени. Об автомобиле заботились, почти не эксплуатировали его и держали в сухом гараже, поэтому его кузов, салон и силовой агрегат идеально сохранились.

Mitsubishi Lancer X прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

Mitsubishi Lancer X в свое время были популярными в Украине. Мало того, в 2008 году наша страна была крупнейшим рынком для японского бренда в Европе.

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Конкретно этот седан Mitsubishi Lancer оснащен 2,0-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,5 с и развить 200 км/ч, а средний расход топлива составляет 8,1 л на 100 км.

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Седан оснащен 2,0-литровым двигателем Фото: Roma Urraco

Комплектация 2,0-литровых Mitsubishi Lancer X включала литые диски, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений и аудиосистему с CD-плеером. Сейчас эта капсула времени ищет нового владельца.

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