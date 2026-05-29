Mitsubishi Pajero возвращается: подробности и дата премьеры культового внедорожника (фото)

Обнародованы новые тизеры Mitsubishi Pajero следующего поколения. Внедорожник будет отличаться оригинальным дизайном, но будет иметь классическую рамную конструкцию.

Новый Mitsubishi Pajero 2027 презентуют осенью и он вернется на глобальный авторынок. Подробности внедорожника раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

На тизерах видна передняя часть Mitsubishi Pajero с оригинальными фарами, соединенными диодной полосой. Ранее новое авто неоднократно видели во время тестов и удалось разглядеть элементы его брутального дизайна.

Mitsubishi Pajero неоднократно видели на тестах Фото: autoevolution.com

В Mitsubishi подтвердили, что внедорожник будет называться именно Pajero и речь идет о возвращении модели, которую прекратили выпускать в 2021 году. Однако, с технической точки зрения он является преемником Pajero Sport, ведь построен на рамном шасси пикапа Mitsubishi L200. Отмечается, что модель будет отличаться от собрата конструкцией передней и задней подвески.

Відео дня

Ожидается, что новый Mitsubishi Pajero 2027 оснастят 2,4-литровым турбодизелем мощностью 178 или 204 л.с. и 8-ступенчатой автоматической КПП. Он сохранит и систему полного привода Super Select 4WD с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также известно, что в линейке будут варианты повышенной проходимости.

Важно

Брутальный дизайн и модульная конструкция: презентованы новые электрические Hummer X (фото)

Напомним, что классический Mitsubishi Pajero выпускался с 1982 года и всего в 170 странах мира продали 3,25 миллиона внедорожников четырех поколений. Со временем Pajero превратили в целое семейство моделей — в 90-х появились более доступный Mitsubishi Pajero Sport и компактные Pajero Mini и Pinin.

Между прочим, недавно в Киеве заметили редкий 700-сильный внедорожник Jeep.

Также Фокус рассказывал о первом арабском внедорожнике на 550 сил.