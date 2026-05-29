Брутальный дизайн и модульная конструкция: презентованы новые электрические Hummer X (фото)

В США показали новые Hummer X. Электрические пикап и внедорожник отличаются ярким дизайном и имеют нетипичную конструкцию со съемными модулями.

Концепты GMC Hummer X стали первыми авто, созданными в новой дизайн-студии бренда в Калифорнии. О них рассказали на сайте концерна General Motors.

Hummer X разработали в новой дизайн-студии в Калифорнии

Новые GMC Hummer X отличаются брутальным рубленым дизайном с высоким капотом и короткими свесами кузова. У них массивные бамперы и узкие диодные фары и фонари.

Пикап Hummer X достигает 5265 мм в длину при колесной базе 3320 мм, а у внедорожника GMC Hummer X SUV эти показатели составляют, соответственно, 4783 и 2946 мм. Ширина (2032 мм) и высота (1854 мм) у концептов одинаковые.

Значительная часть деталей авто напечатаны на 3D-принтере. "Фишка" Hummer X — модульная конструкция, которая позволяет конфигурировать авто. В частности, можно изменить крылья, чтобы заменить 35-дюймовые внедорожные шины большими 37-дюймовыми.

В салоне GMC Hummer X можно заменить детали отделки — доступны разные цвета. Кроме того, на переднюю панель добавляются дисплеи — их может быть до семи.

Характеристики Hummer X не раскрывают, известно лишь, что это полноприводные электрокары, подготовленные к серьезному бездорожью. Новый Hummer X SUV имеет клиренс 334 мм, а пикап — 317 мм. Автомобили получили усиленную подвеску, а угол въезда составляет 44° и 41,5°, соответственно. На данный момент об их производстве речь не идет.

