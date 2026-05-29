Брутальний дизайн і модульна конструкція: презентовано нові електричні Hummer X (фото)

У США показали нові Hummer X. Електричні пікап і позашляховик вирізняються яскравим дизайном та мають нетипову конструкцію зі знімними модулями.

Концепти GMC Hummer X стали першими авто, створеними у новій дизайн-студії бренду в Каліфорнії. Про них розповіли на сайті концерну General Motors.

Hummer X розробили у новій дизайн-студії в Каліфорнії

Нові GMC Hummer X вирізняються брутальним рубаним дизайном із високим капотом та короткими звисами кузова. У них масивні бампери і вузькі діодні фари та ліхтарі.

Пікап Hummer X сягає 5265 мм завдовжки при колісній базі 3320 мм, а у позашляховика GMC Hummer X SUV ці показники становлять, відповідно, 4783 і 2946 мм. Ширина (2032 мм) і висота (1854 мм) у концептів однакові.

Значна частина деталей авто надруковані на 3D-принтері. "Фішка" Hummer X — модульна конструкція, яка дозволяє конфігурувати авто. Зокрема, можна змінити крила, аби замінити 35-дюймові позашляхові шини більшими 37-дюймовими.

У салоні GMC Hummer X можна замінити деталі оздоблення — доступні різні кольори. Крім того, на передню панель додаються дисплеї — їх може бути до семи.

Характеристики Hummer X не розкривають, відомо лише, що це повнопривідні електрокари, підготовлені до серйозного бездоріжжя. Новий Hummer X SUV має кліренс 334 мм, а пікап — 317 мм. Автомобілі отримали посилену підвіску, а кут в'їзду становить 44° та 41,5°, відповідно. Наразі про їх виробництво мова не йде.

