General Motors випустили потужного конкурента BMW M5 за вдвічі вищою ціною (фото)

Седан Cadillac CT5-V Blackwing отримав ексклюзивну лімітовану версію F1 Collector Series. Вона потужніша та на 160 000 доларів дорожча за стандартну модель.

Новий Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series присвятили дебюту заводської команди у "Формулі-1" і випустять лімітованою серією з 26 авто. Про це повідомляється на сайті Autoevolution.

Спортивний седан оснащений 695-сильним компресорним V8 Фото: General Motors

Ціна Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series становить 260 000 доларів. Для порівняння: стандартний CT5-V Blackwing коштує у США приблизно $100 000, а основний конкурент BMW M5 — від $127 000.

Салон оздобили шкірою та карбоном Фото: General Motors

Ексклюзивна версія Cadillac CT5-V Blackwing оснащена потужнішим 6,2-літровим V8 із новим компресором. Його віддача зросла 695 к. с. та 911 Н∙м. Седан пропонують виключно з 6-ступінчастою механічною КПП, а також із пакетом Precision Package, який включає спортивний диференціал, переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами та карбоново-керамічні гальма.

Усі седани Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series мають чорне матове забарвлення, а також карбонові обвіс, спойлер і колісні диски. Стандартними є шини Michelin Pilot Sport Cup 2.

У салоні додали пам'ятні таблички Фото: General Motors

Салон Cadillac CT5-V Blackwing оздобили чорною шкірою і карбоном. На кузові та в салоні додали пам'ятні таблички і логотипи "Формули-1".

