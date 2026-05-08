General Motors выпустили мощного конкурента BMW M5 по вдвое более высокой цене (фото)

Седан Cadillac CT5-V Blackwing получил эксклюзивную лимитированную версию F1 Collector Series. Она мощнее и на 160 000 долларов дороже стандартной модели.

Новый Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series посвятили дебюту заводской команды в "Формуле-1" и выпустят лимитированной серией из 26 авто. Об этом сообщается на сайте Autoevolution.

Спортивный седан оснащен 695-сильным компрессорным V8 Фото: General Motors

Цена Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series составляет 260 000 долларов. Для сравнения: стандартный CT5-V Blackwing стоит в США примерно $100 000, а основной конкурент BMW M5 — от $127 000.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: General Motors

Эксклюзивная версия Cadillac CT5-V Blackwing оснащена более мощным 6,2-литровым V8 с новым компрессором. Его отдача выросла 695 л. с. и 911 Н∙м. Седан предлагают исключительно с 6-ступенчатой механической КПП, а также с пакетом Precision Package, который включает спортивный дифференциал, перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами и карбоново-керамические тормоза.

Все седаны Cadillac CT5-V Blackwing F1 Collector Series имеют черную матовую окраску, а также карбоновые обвес, спойлер и колесные диски. Стандартными являются шины Michelin Pilot Sport Cup 2.

В салоне добавили памятные таблички Фото: General Motors

Салон Cadillac CT5-V Blackwing отделали черной кожей и карбоном. На кузове и в салоне добавили памятные таблички и логотипы "Формулы-1".

