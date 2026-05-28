Броня, зарядна станція і димова завіса: презентовано ідеальний пікап для України (фото)

У США представили новий пікап Rezvani Fortress. Екстремальне авто оснащують потужними V8, а також пропонують у броньованій версії.

Новий Rezvani Fortress називають "тактичним позашляховим пікапом". Його випустять лімітованою серією зі 100 авто, а ціна Rezvani Fortress стартує з 285 000 доларів. Про нього розповіли на сайті американського автовиробника.

Авто доступне у броньованому виконанні

В основі Rezvani Fortress лежить заряджений пікап Ford F-150 Raptor, хоча візуально це важко визначити. Авто вирізняється брутальним рубаним дизайном, який є типовим для Rezvani. У нього високий капот, масивні бампери, розширені крила і позашляхові колеса діаметром до 40 дюймів. Кліренс складає 381 мм.

Салон Ford F-150 Raptor зберіг знайоме компонування, проте встановили нові передні сидіння та суттєво покращили внутрішнє оздоблення.

У салоні покращили оздоблення

За доплату пропонують низку опційних пакетів. У 85 000 доларів обійдеться захист — броня на кузові та днищі, куленепробивне скло, безпечний бензобак і шини, які не бояться проколів.

Ще за $42 000 встановлять пакет Security, який включає тепловізор, димову завісу, електрошокери у дверних ручок, розпилювач газу та потужні ліхтарі, які можуть осліпити. А за $14 500 встановлять пакет Off-Grid — супутниковий інтернет, зарядну станцію, сонячні панелі, бензиновий генератор, компресор для шин і холодильник.

Rezvani Fortress отримав нові сидіння

Пікап Rezvani Fortress пропонують із 3,5-літровим V6 твін-турбо потужністю 456 сил та 5,2-літровим компресорним V8 на 862 к. с. Обидві версії оснащені 10-ступінчастим автоматом і повним приводом зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

