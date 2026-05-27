Єдиний у своєму роді: виявлено незвичайний дизельний пікап Porsche (фото)

Porsche Cayenne перетворили на пікап

Porsche Cayenne 2011 року став основою для цікавого проєкту. Преміальний кросовер перетворили на оригінальний пікап.

Незвичний тюнінг Porsche Cayenne виконали у Новій Зеландії і пікап існує в єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

На проєкт потратили 80 000 новозеландських доларів ($47 000). За основу взяли кросовер Porsche Cayenne другого покоління. Йому зрізали дах над задньою частиною і обладнали вантажну платформу, яка відділена перегородкою. Крім того, встановлено позашляхові шини Cooper.

Водійське місце при цьому залишилося без змін. Пікап Porsche Cayenne зберіг шкіряні сидіння з електроприводом і підігрівом, камеру заднього виду, навігацію, клімат-контроль, круїз-контроль та потужну акустичну систему. Відкидний задній борт отримав електропривід.

Під капотом Porsche Cayenne встановлено 3,0-літровий турбодизель на 240 к. с. та 550 Н∙м. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Пікап зберіг стандартну повнопривідну трансмісію.

Пробіг автомобіля становить 204 000 км. Зараз пікап Porsche Cayenne продають за 50 тис. новозеландських доларів ($29 500).

