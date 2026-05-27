Єдиний у своєму роді: виявлено незвичайний дизельний пікап Porsche (фото)

Porsche Cayenne 2011 року став основою для цікавого проєкту. Преміальний кросовер перетворили на оригінальний пікап.

Незвичний тюнінг Porsche Cayenne виконали у Новій Зеландії і пікап існує в єдиному екземплярі. Про нього розповіли на сайті Autoevolution.

На проєкт потратили 80 000 новозеландських доларів ($47 000). За основу взяли кросовер Porsche Cayenne другого покоління. Йому зрізали дах над задньою частиною і обладнали вантажну платформу, яка відділена перегородкою. Крім того, встановлено позашляхові шини Cooper.

Водійське місце при цьому залишилося без змін. Пікап Porsche Cayenne зберіг шкіряні сидіння з електроприводом і підігрівом, камеру заднього виду, навігацію, клімат-контроль, круїз-контроль та потужну акустичну систему. Відкидний задній борт отримав електропривід.

Під капотом Porsche Cayenne встановлено 3,0-літровий турбодизель на 240 к. с. та 550 Н∙м. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична КПП. Пікап зберіг стандартну повнопривідну трансмісію.

Пробіг автомобіля становить 204 000 км. Зараз пікап Porsche Cayenne продають за 50 тис. новозеландських доларів ($29 500).

