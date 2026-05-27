Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

Единственный в своем роде: обнаружен необычный дизельный пикап Porsche (фото)

Пикап Porsche Cayenne
Porsche Cayenne превратили в пикап

Porsche Cayenne 2011 года стал основой для интересного проекта. Премиальный кроссовер превратили в оригинальный пикап.

Необычный тюнинг Porsche Cayenne выполнили в Новой Зеландии и пикап существует в единственном экземпляре. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Порше Кайенн
За основу взяли дизельный кроссовер Porsche Cayenne

На проект потратили 80 000 новозеландских долларов ($47 000). За основу взяли кроссовер Porsche Cayenne второго поколения. Ему срезали крышу над задней частью и оборудовали грузовую платформу, которая отделена перегородкой. Кроме того, установлены внедорожные шины Cooper.

пикап порше кайен
Сзади появилась грузовая платформа

Водительское место при этом осталось без изменений. Пикап Porsche Cayenne сохранил кожаные сиденья с электроприводом и подогревом, камеру заднего вида, навигацию, климат-контроль, круиз-контроль и мощную акустическую систему. Откидной задний борт получил электропривод.

Відео дня
Важно
Более 1100 сил и 2,5 с до сотни: представлен новый Porsche Cayenne Coupe (фото, видео)
Более 1100 сил и 2,5 с до сотни: представлен новый Porsche Cayenne Coupe (фото, видео)

Под капотом Porsche Cayenne установлен 3,0-литровый турбодизель на 240 л.с. и 550 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП. Пикап сохранил стандартную полноприводную трансмиссию.

Салон Porsche Cayenne
Водительское место Porsche Cayenne не изменилось

Пробег автомобиля составляет 204 000 км. Сейчас пикап Porsche Cayenne продают за 50 тыс. новозеландских долларов ($29 500).

Ранее Фокус рассказывал об оригинальном серийном пикапе Duster с расходом 5,5 л на 100 км.

Также мы писали о самом быстром пикапе в мире мощностью 777 сил.