Броня, зарядная станция и дымовая завеса: презентован идеальный пикап для Украины (фото)

В США представили новый пикап Rezvani Fortress. Экстремальное авто оснащают мощными V8, а также предлагают в бронированной версии.

Новый Rezvani Fortress называют "тактическим внедорожным пикапом". Его выпустят лимитированной серией из 100 авто, а цена Rezvani Fortress стартует с 285 000 долларов. О нем рассказали на сайте американского автопроизводителя.

Авто доступно в бронированном исполнении

В основе Rezvani Fortress лежит заряженный пикап Ford F-150 Raptor, хотя визуально это трудно определить. Авто отличается брутальным рубленым дизайном, который является типичным для Rezvani. У него высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и внедорожные колеса диаметром до 40 дюймов. Клиренс составляет 381 мм.

Салон Ford F-150 Raptor сохранил знакомую компоновку, однако установили новые передние сиденья и существенно улучшили внутреннюю отделку.

За доплату предлагают ряд опциональных пакетов. В 85 000 долларов обойдется защита — броня на кузове и днище, пуленепробиваемые стекла, безопасный бензобак и шины, которые не боятся проколов.

Еще за $42 000 установят пакет Security, который включает тепловизор, дымовую завесу, электрошокеры у дверных ручек, распылитель газа и мощные фонари, которые могут ослепить. А за $14 500 установят пакет Off-Grid — спутниковый интернет, зарядную станцию, солнечные панели, бензиновый генератор, компрессор для шин и холодильник.

Пикап Rezvani Fortress предлагается с 3,5-литровым V6 твин-турбо мощностью 456 сил и 5,2-литровым компрессорным V8 на 862 л. с. Обе версии оснащены 10-ступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

