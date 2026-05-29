Mitsubishi Pajero повертається: подробиці і дата прем'єри культового позашляховика (фото)

Оприлюднено нові тизери Mitsubishi Pajero наступного покоління. Позашляховик вирізнятиметься оригінальним дизайном, але матиме класичну рамну конструкцію.

Новий Mitsubishi Pajero 2027 презентують восени і він повернеться на глобальний авторинок. Подробиці позашляховика розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

На тизерах видно передню частину Mitsubishi Pajero із оригінальними фарами, з'єднаними діодною смугою. Раніше нове авто неодноразово бачили під час тестів і вдалося розгледіти елементи його брутального дизайну.

Mitsubishi Pajero неодноразово бачили на тестах Фото: autoevolution.com

У Mitsubishi підтвердили, що позашляховик називатиметься саме Pajero і мова йде про повернення моделі, яку припинили випускати в 2021 році. Одначе, з технічної точки зору він є наступником Pajero Sport, адже збудований на рамному шасі пікапа Mitsubishi L200. Зазначається, що модель відрізнятиметься від побратима конструкцією передньої та задньої підвіски.

Очікується, що новий Mitsubishi Pajero 2027 оснастять 2,4-літровим турбодизелем потужністю 178 або 204 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Він збереже і систему повного приводу Super Select 4WD зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також відомо, що у лінійці будуть варіанти підвищеної прохідності.

Нагадаємо, що класичний Mitsubishi Pajero випускали з 1982 року і всього в 170 країнах світу продали 3,25 мільйона позашляховиків чотирьох поколінь. Із часом Pajero перетворили на ціле сімейство моделей — у 90-х з'явилися доступніший Mitsubishi Pajero Sport та компактні Pajero Mini й Pinin.

