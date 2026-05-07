Первый арабский внедорожник оказался 550-сильным клоном "Гелендвагена" (фото)

В ОАЭ разработали гибридный внедорожник Theeb X01 на 550 сил. Рубленый дизайн автомобиля оказался до боли знакомым.

Новый Theeb X01 презентовали на выставке MIITE 2026 в Абу-Даби и готовят к серийному производству. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Theeb X01 Lux

Theeb X01 разработала молодая компания K2 из Дубая, которая также занимается разработкой искусственного интеллекта.

Внедорожник Theeb X01 внешне очень напоминает Mercedes G-Class, ведь имеет характерный рубленый дизайн и двухобъемный профиль. Капот, расширители арок и молдинги на боковинах также выдержаны в стиле "Гелендвагена". Вместе с тем, дизайн передней и задней оптики у внедорожника иной.

Theeb X01 Sport

Представили три варианта Theeb X01 — Base с неокрашенными бамперами, богаче оснащенный Lux и внедорожный Sport со шноркелем, дополнительной оптикой и багажником на крыше.

В салоне Theeb X01 установлены два экрана на передней панели. Клон "Гелендвагена" оснащен плагин-гибридной установкой с 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов, которые суммарно развивают 550 л.с. и 720 Н∙м.

