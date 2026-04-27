Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Авто

В Китае выпустили дешевые клоны "Гелендвагена", Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

Новый BAIC BJ81 похож на Jeep Wrangler и Mercedes G-Class | Фото: autohome.com.cn

Китайский BAIC обновил линейку внедорожников. Они напоминают знаменитые европейские и американские модели.

Новые внедорожники BAIC презентовали на Пекинском автосалоне и вскоре поступят в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.

Новый BAIC BJ81 приходит на смену модели BJ80. Своим рубленым дизайном с круглыми фарами он напоминает одновременно две внедорожные модели — Jeep Wrangler и Mercedes G-Class. Впрочем, о точном копировании речь все же не идет.

Размеры BAIC BJ81 2026:

  • длина — 4850 мм;
  • ширина — 2050 мм;
  • высота — 1975 мм;
  • колесная база — 2810 мм;
  • клиренс — 230 мм.
Шестиместный BAIC BJ81 дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами, а его общий запас хода достигает 1000 км. Авто получило 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Оно способно преодолевать броды глубиной 80 см. Цена BAIC BJ81 составляет 200-250 тыс. юаней ($29 300 — 36 600).

Відео дня
Важно
BAIC City Hunter

Внедорожник BAIC City Hunter очень похож на Land Rover Defender в профиль, однако получил нетипичную хромированную решетку радиатора. Характеристики и цену BAIC City Hunter объявят позже, однако указано, что он также будет плагин-гибридом.

В обоих авто на передней панели установлены три экрана, а кресла первого ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть камеры кругового обзора и акустика с 12 динамиками. Больше подробностей моделей обнародуют перед началом продаж.

Между прочим, на автошоу в Пекине дебютировал и недорогой премиальный аналог Toyota Land Cruiser 300 на 840 сил.

Также Фокус писал о возрожденном внедорожнике Nissan Terrano.