В Китае выпустили дешевые клоны "Гелендвагена", Jeep Wrangler и Land Rover Defender (фото)

Китайский BAIC обновил линейку внедорожников. Они напоминают знаменитые европейские и американские модели.

Новые внедорожники BAIC презентовали на Пекинском автосалоне и вскоре поступят в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.

BAIC BJ81

Новый BAIC BJ81 приходит на смену модели BJ80. Своим рубленым дизайном с круглыми фарами он напоминает одновременно две внедорожные модели — Jeep Wrangler и Mercedes G-Class. Впрочем, о точном копировании речь все же не идет.

Внедорожник получил плагин-гибридную установку Фото: autohome.com.cn

Размеры BAIC BJ81 2026:

длина — 4850 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1975 мм;

колесная база — 2810 мм;

клиренс — 230 мм.

В салоне установили три экрана Фото: autohome.com.cn

Шестиместный BAIC BJ81 дебютировал в плагин-гибридном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромоторами, а его общий запас хода достигает 1000 км. Авто получило 8-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Оно способно преодолевать броды глубиной 80 см. Цена BAIC BJ81 составляет 200-250 тыс. юаней ($29 300 — 36 600).

Відео дня

Важно

BAIC City Hunter

Внедорожник BAIC City Hunter очень похож на Land Rover Defender в профиль, однако получил нетипичную хромированную решетку радиатора. Характеристики и цену BAIC City Hunter объявят позже, однако указано, что он также будет плагин-гибридом.

BAIC City Hunter напоминает Land Rover Defender Фото: autohome.com.cn Фото: autohome.com.cn

В обоих авто на передней панели установлены три экрана, а кресла первого ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж. Также есть камеры кругового обзора и акустика с 12 динамиками. Больше подробностей моделей обнародуют перед началом продаж.

Между прочим, на автошоу в Пекине дебютировал и недорогой премиальный аналог Toyota Land Cruiser 300 на 840 сил.

