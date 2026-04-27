У Китаї випустили дешеві клони "Гелендвагена", Jeep Wrangler і Land Rover Defender (фото)
Китайський BAIC оновив лінійку позашляховиків. Вони нагадують знамениті європейські та американські моделі.
Нові позашляховики BAIC презентували на Пекінському автосалоні й невдовзі надійдуть у продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.
BAIC BJ81
Новий BAIC BJ81 приходить на зміну моделі BJ80. Своїм рубаним дизайном із круглими фарами він нагадує одночасно дві позашляхові моделі – Jeep Wrangler та Mercedes G-Class. Утім, про точне копіювання мова все ж не йде.
Розміри BAIC BJ81 2026:
- довжина — 4850 мм;
- ширина — 2050 мм;
- висота — 1975 мм;
- колісна база — 2810 мм;
- кліренс — 230 мм.
Шестимісний BAIC BJ81 дебютував у плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромоторами, а його загальний запас ходу сягає 1000 км. Авто отримало 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Воно здатне долати броди глибиною 80 см. Ціна BAIC BJ81 становить 200-250 тис. юанів ($29 300 – 36 600).
BAIC City Hunter
Позашляховик BAIC City Hunter дуже схожий на Land Rover Defender у профіль, проте отримав нетипову хромовану решітку радіатора. Характеристики та ціну BAIC City Hunter оголосять пізніше, проте зазначено, що він також буде плагін-гібридом.
В обох авто на передній панелі встановлено три екрани, а крісла першого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є камери кругового огляду і акустика з 12 динаміками. Більше подробиць моделей оприлюднять перед початком продажів.
Між іншим, на автошоу в Пекіні дебютував і недорогий преміальний аналог Toyota Land Cruiser 300 на 840 сил.
