У Китаї випустили дешеві клони "Гелендвагена", Jeep Wrangler і Land Rover Defender (фото)

Китайський BAIC оновив лінійку позашляховиків. Вони нагадують знамениті європейські та американські моделі.

Нові позашляховики BAIC презентували на Пекінському автосалоні й невдовзі надійдуть у продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.

BAIC BJ81

Новий BAIC BJ81 приходить на зміну моделі BJ80. Своїм рубаним дизайном із круглими фарами він нагадує одночасно дві позашляхові моделі – Jeep Wrangler та Mercedes G-Class. Утім, про точне копіювання мова все ж не йде.

Позашляховик отримав плагін-гібридну установку Фото: autohome.com.cn

Розміри BAIC BJ81 2026:

довжина — 4850 мм;

ширина — 2050 мм;

висота — 1975 мм;

колісна база — 2810 мм;

кліренс — 230 мм.

У салоні встановили три екрани Фото: autohome.com.cn

Шестимісний BAIC BJ81 дебютував у плагін-гібридному виконанні з 1,5-літровим бензиновим турбодвигуном та електромоторами, а його загальний запас ходу сягає 1000 км. Авто отримало 8-ступінчастий автомат і повний привід зі знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Воно здатне долати броди глибиною 80 см. Ціна BAIC BJ81 становить 200-250 тис. юанів ($29 300 – 36 600).

BAIC City Hunter

Позашляховик BAIC City Hunter дуже схожий на Land Rover Defender у профіль, проте отримав нетипову хромовану решітку радіатора. Характеристики та ціну BAIC City Hunter оголосять пізніше, проте зазначено, що він також буде плагін-гібридом.

BAIC City Hunter нагадує Land Rover Defender Фото: autohome.com.cn

В обох авто на передній панелі встановлено три екрани, а крісла першого ряду мають електропривід, підігрів, вентиляцію та масаж. Також є камери кругового огляду і акустика з 12 динаміками. Більше подробиць моделей оприлюднять перед початком продажів.

Між іншим, на автошоу в Пекіні дебютував і недорогий преміальний аналог Toyota Land Cruiser 300 на 840 сил.

