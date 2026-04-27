Відродили у зміненому форматі: Land Rover показав новий позашляховик Freelander (фото)

Оприлюднено перші офіційні фото Freelander 8 від Land Rover. Сімейний позашляховик отримає електрифіковані установки.

Land Rover Freelander повертається у новому форматі — тепер це окремий бренд моделей підвищеної прохідності. Саме Freelander 8 стане первістком у лінійці з шести моделей, повідомляє сайт Carscoops.

У дизайні є риси найпершого Land Rover Freelander Фото: Land Rover

Новий Freelander 8 — спільний проєкт Jaguar Land Rover та Chery. Його випускатимуть у Китаї, проте планується експорт і готуються варіанти з кермом ліворуч та праворуч.

Позашляховик зберіг риси передсерійного Freelander Concept97, якого показали у березні, проте його вигляд дещо стриманіший. 5,1-метрове авто має високий капот, короткі звиси кузова та виражений пластиковий обвіс, а от від дверей, які відкриваються проти руху, відмовилися. Дизайн фар, боковин та задніх стійок даху витриманий у дусі Land Rover Freelander першого покоління.

Новий Freelander 8 отримає електрифіковані установки Фото: Land Rover

Салон Freelander 8 не показали, проте зазначається, що там встановлять три ряди сидінь, а комплектація включатиме систему напівавтономного руху від Huawei. Характеристики Freelander 8 також тримають у секреті, але відомо, що його платформа iMAX базується на 800-вольтній архітектурі Chery E0X та підтримує електричні та плагін-гібридні установки зі швидкою зарядкою потужністю 350 кВт.

