Премиальный внедорожник из Китая станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)

На автосалоне в Пекине презентовали новый FAW Hongqi P567. Брутальный рамный внедорожник получил 843-сильную электрифицированную установку.

Производитель самых роскошных китайских авто Hongqi пришел в сегмент внедорожников: P567 — первая модель бренда специально для бездорожья. Ее продажи стартуют во второй половине 2026 года, сообщает сайт Autohome.

843-сильное авто способно разогнаться до сотни за 4,5 с Фото: autohome.com.cn

Новый Hongqi P567 от концерна FAW отличается брутальным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом. Кроме того, показали авто с внедорожными аксессуарами вроде дополнительной оптики или лебедки. Авто довольно крупное — оно больше Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Patrol.

Размеры FAW Hongqi P567:

длина — 5120 мм;

ширина — 2050 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2900 мм.

Відео дня

Салон FAW Hongqi P567 получился роскошным Фото: autohome.com.cn

Салон FAW Hongqi P567 отделан дорогой кожей, а на передней панели установлены два экрана. Комплектация включает электропакет, холодильник, мощную акустику и систему полуавтономного движения.

Новый FAW Hongqi P567 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо) и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, которая выполняет роль генератора. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1300 Н∙м.

Внедорожник может проехать 280 км на электротяге Фото: autohome.com.cn

Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 280 км в электрическом режиме, а общий запас хода составляет 1350 км. FAW Hongqi P567 получил полный привод с блокировками дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.

