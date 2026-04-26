Премиальный внедорожник из Китая станет недорогой альтернативой Toyota Land Cruiser (фото)
На автосалоне в Пекине презентовали новый FAW Hongqi P567. Брутальный рамный внедорожник получил 843-сильную электрифицированную установку.
Производитель самых роскошных китайских авто Hongqi пришел в сегмент внедорожников: P567 — первая модель бренда специально для бездорожья. Ее продажи стартуют во второй половине 2026 года, сообщает сайт Autohome.
Новый Hongqi P567 от концерна FAW отличается брутальным угловатым дизайном с широкой решеткой радиатора, массивными бамперами и выраженным пластиковым обвесом. Кроме того, показали авто с внедорожными аксессуарами вроде дополнительной оптики или лебедки. Авто довольно крупное — оно больше Toyota Land Cruiser 300 или Nissan Patrol.
Размеры FAW Hongqi P567:
- длина — 5120 мм;
- ширина — 2050 мм;
- высота — 1960 мм;
- колесная база — 2900 мм.
Салон FAW Hongqi P567 отделан дорогой кожей, а на передней панели установлены два экрана. Комплектация включает электропакет, холодильник, мощную акустику и систему полуавтономного движения.
Новый FAW Hongqi P567 оснащен четырьмя электромоторами (по одному на колесо) и 2,0-литровой бензиновой турбочетверкой, которая выполняет роль генератора. Суммарная отдача составляет 843 л. с. и 1300 Н∙м.
Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и проехать 280 км в электрическом режиме, а общий запас хода составляет 1350 км. FAW Hongqi P567 получил полный привод с блокировками дифференциалов, управляемые задние колеса и пневмоподвеску с изменяемым клиренсом.
