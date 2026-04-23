860 сил и расход 1,1 л/100 км: в Китае показали доступного соперника "Гелендвагена" (фото)

Концерн Great Wall представил новый Tank 700 2026. Брутальный внедорожник получил сверхмощные электрифицированные установки.

Внедорожник Tank 700 прошел модернизацию и дебютирует на автошоу в Пекине. Он выйдет на китайский рынок по цене от 428 000 до 508 000 юаней ($62 600 — 74 300), а позже обновленную модель начнут экспортировать. О недорогой альтернативе "Гелендвгену" от Great Wall рассказали на сайте Carscoops.

Tank 700 Hi4-Z оснащен 862-сильной плагин-гибридной установкой Фото: Great Wall

Новый Tank 700 получил новые адаптивные фары, а также теперь уже в стандартной версии имеет спортивный пакет, который включает более агрессивные бамперы с увеличенными воздухозаборниками, обвес, спойлер и 22-дюймовые диски.

В салоне установили новый цифровой щиток приборов и более крупный 15,6-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло. Кожаные сиденья Tank 700 имеют подогрев, вентиляцию и массаж, а передние кресла получили еще и электропривод. Кроме того, комплектация включает холодильник, монитор для задних пассажиров, камеры кругового обзора, акустику с 21 динамиком и систему полуавтономного движения.

Відео дня

В салоне установили новые экраны Фото: Great Wall

GWM Tank 700 получил новые плагин-гибридные установки. Спортивная версия Hi4-Z получила 2,0-литровую турбочетверку и пару электромоторов общей мощностью 864 л. с. и способна разогнаться до 100 км/ч за 5,6 с.

Важно

Батарея емкостью 59 кВт∙ч позволяет проехать 190 км на электротяге. Расход топлива составляет 1,16 л на 100 км в комбинированном цикле и 8,5 л/100 км — с разряженной батареей.

Внедорожный вариант Tank 700 Hi4-T Фото: Great Wall

Внедорожный вариант GWM Tank 700 Hi4-T имеет 3,0-литровый V6 твин-турбо и один электромотор, которые вместе развивают 537 л. с. Он также стартует до сотни за 5,6 с, поскольку легче, ведь имеет меньшую батарею на 37 кВт∙ч.

Запас хода на электротяге — 90 км, а расход топлива составляет 3 л/100 км в смешанном цикле и 10,9 л на 100 км при разрядке батареи. К тому же, новый Tank 700 Hi4-T получил полный привод с блокировками дифференциалов и имеет увеличенный до 249 мм клиренс.

