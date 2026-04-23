860 сил і витрата 1,1 л/100 км: у Китаї показали доступного суперника "Гелендвагена" (фото)

Концерн Great Wall представив новий Tank 700 2026. Брутальний позашляховик отримав надпотужні електрифіковані установки.

Позашляховик Tank 700 пройшов модернізацію і дебютує на автошоу в Пекіні. Він вийде на китайський ринок за ціною від 428 000 до 508 000 юанів ($62 600 — 74 300), а пізніше оновлену модель почнуть експортувати. Про недорогу альтернативу "Гелендвгену" від Great Wall розповіли на сайті Carscoops.

Tank 700 Hi4-Z оснащений 862-сильною плагін-гібридною установкою Фото: Great Wall

Новий Tank 700 отримав нові адаптивні фари, а також тепер уже в стандартній версії має спортивний пакет, який включає агресивніші бампери зі збільшеними повітрозабірниками, обвіс, спойлер та 22-дюймові диски.

У салоні встановили новий цифровий щиток приладів та більший 15,6-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло. Шкіряні сидіння Tank 700 мають підігрів, вентиляцію і масаж, а передні крісла отримали ще й електропривід. Крім того, комплектація включає холодильник, монітор для задніх пасажирів, камери кругового огляду, акустику з 21 динаміком та систему напівавтономного руху.

У салоні встановили нові екрани Фото: Great Wall

GWM Tank 700 отримав нові плагін-гібридні установки. Спортивна версія Hi4-Z отримала 2,0-літрову турбочетвірку та пару електромоторів загальною потужністю 864 к. с. і здатна розігнатися до 100 км/год за 5,6 с.

Батарея ємністю 59 кВт∙год дозволяє проїхати 190 км на електротязі. Витрата пального становить 1,16 л на 100 км у комбінованому циклі та 8,5 л/100 км — із розрядженою батареєю.

Позашляховий варіант Tank 700 Hi4-T Фото: Great Wall

Позашляховий варіант GWM Tank 700 Hi4-T має 3,0-літровий V6 твін-турбо і один електромотор, які разом розвивають 537 к. с. Він також стартує до сотні за 5,6 с, оскільки легший, адже має меншу батарею на 37 кВт∙год.

Запас ходу на електротязі — 90 км, а витрата пального складає 3 л/100 км у змішаному циклі та 10,9 л на 100 км при розрядці батареї. До того ж, новий Tank 700 Hi4-T отримав повний привід із блокуваннями диференціалів та має збільшений до 249 мм кліренс.

