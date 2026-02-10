Запас хода — 1000 км: премиальный конкурент Tesla из Китая получил прорывную батарею (фото)

Китайский концерн FAW разработал инновационную твердотельную твердотельную батарею сверхбольшой емкости. Она позволит электрокарам преодолевать 1000 км без подзарядки.

Новый твердотельный аккумулятор установили на премиальный электромобиль FAW Hongqi Tiangong 05, который является аналогом Tesla Model 3. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Твердотельная батарея разрабатывается совместно концерном FAW и командой ученых Нанькайского университета, которую возглавляет академик Чен Юн. Пока она является экспериментальной, однако в перспективе планируется ее производство.

Детали проекта держат в секрете, однако заявлено, что батарея является довольно нетипичной, ведь она литий-марганцевая. Твердотельные аккумуляторы других производителей обычно используют никель. Такое решение позволяет сделать батарею безопасной и увеличить плотность энергии.

Разработчикам уже удалось добиться плотности энергии на уровне 500 Вт∙ч на кг. Для сравнения: у традиционных литий-ионных батарей этот показатель обычно составляет 150-300 Вт∙ч на кг.

Благодаря этому твердотельная батарея, установленная на седан FAW Hongqi Tiangong 05, имеет немалую емкость в 142 кВт∙ч при небольших размерах. Она обеспечивает запас хода до 1000 км.

Между прочим, свою модель с твердотельным аккумулятором готовит и Chery. Ее будут выпускать с 2027 года.

Также Фокус рассказывал о первом серийном электробайке с твердотельной батареей.