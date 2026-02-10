Запас ходу — 1000 км: преміальний конкурент Tesla з Китаю отримав проривну батарею (фото)

Китайський концерн FAW розробив інноваційну твердотілу батарею надвеликої ємності. Вона дозволить електрокарам долати 1000 км без підзарядки.

Новий твердотілий акумулятор встановили на преміальний електромобіль FAW Hongqi Tiangong 05, який є аналогом Tesla Model 3. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Твердотіла батарея розробляється спільно концерном FAW та командою вчених Нанькайського університету, яку очолює академік Чен Юн. Поки вона є експериментальною, проте в перспективі планується її виробництво.

Деталі проєкту тримають у секреті, проте заявлено, що батарея є доволі нетиповою, адже вона літій-марганцева. Твердотілі акумулятори інших виробників зазвичай використовують нікель. Таке рішення дозволяє зробити батарею безпечнішою та збільшити густину енергії.

Відео дня

Важливо

MG почала продажі першого у світі електрокара з інноваційною твердотілою батареєю (фото)

Розробникам вже вдалося добитися густини енергії на рівні 500 Вт∙год на кг. Для порівняння: у традиційних літій-іонних батарей цей показник зазвичай становить 150-300 Вт∙год на кг.

Завдяки цьому твердотіла батарея, встановлена на седан FAW Hongqi Tiangong 05, має чималу ємність у 142 кВт∙год при невеликих розмірах. Вона забезпечує запас ходу до 1000 км.

Між іншим, свою модель із твердотілим акумулятором готує і Chery. Її випускатимуть із 2027 року.

Також Фокус розповідав про перший серійний електробайк із твердотілою батареєю.