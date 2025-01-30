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Авто

Розсекречено преміального китайського конкурента Tesla із запасом ходу 750 км (фото)

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Фото: FAW | Hongqi Tiangong 05 — електричний седан D-класу

Новий Hongqi Tiangong 05 — обтічний 4,8-метровий седан D-класу потужністю 282 к. с. Електромобіль випускатимуть у версіях із запасом ходу 550 і 750 км.

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Опубліковано офіційні фото FAW Hongqi Tiangong 05. Електромобіль преміумкласу презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт Carscoops.

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Запас ходу Hongqi Tiangong 05 сягає 750 км
Фото: FAW

Новий Hongqi Tiangong 05 стане одним із найдешевших електрокарів від преміального бренду, який випускає розкішні авто. Саме на броньованому Hongqi їздить китайський лідер Сі Цзіньпін.

Електромобіль Hongqi Tiangong 05 – седан D-класу, який кине виклик Tesla Model 3. Автомобіль є молодшим братом Hongqi EH7, якого нещодавно почали продавати в Європі, і дуже схожий з ним за дизайном. У нього вигнутий дах, короткий багажник та вузькі фари.

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Авто не має щитка приладів
Фото: autohome.com.cn

Габарити Hongqi Tiangong 05:

  • довжина – 4820 мм;
  • ширина – 1915 мм;
  • висота – 1480 мм;
  • колісна база – 2900 мм;
  • маса – 1890 кг.
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Салон Hongqi Tiangong 05 раніше розсекретили на шпигунських фото. Як і Tesla Model 3, седан не має панелі приладів і оснащений великим тачскріном. Утім, китайський електромобіль отримав проєкцію на лобове скло.

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Максимальна швидкість електрокара становить 200 км/год
Фото: FAW

Седан Hongqi Tiangong 05 оснастять 282-сильним мотором, а його максимальна швидкість буде обмежена на 200 км/год. Запропонують версії із запасом ходу від 550 до 750 км.

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