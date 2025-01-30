Розсекречено преміального китайського конкурента Tesla із запасом ходу 750 км (фото)
Новий Hongqi Tiangong 05 — обтічний 4,8-метровий седан D-класу потужністю 282 к. с. Електромобіль випускатимуть у версіях із запасом ходу 550 і 750 км.
Опубліковано офіційні фото FAW Hongqi Tiangong 05. Електромобіль преміумкласу презентують найближчим часом. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Hongqi Tiangong 05 стане одним із найдешевших електрокарів від преміального бренду, який випускає розкішні авто. Саме на броньованому Hongqi їздить китайський лідер Сі Цзіньпін.
Електромобіль Hongqi Tiangong 05 – седан D-класу, який кине виклик Tesla Model 3. Автомобіль є молодшим братом Hongqi EH7, якого нещодавно почали продавати в Європі, і дуже схожий з ним за дизайном. У нього вигнутий дах, короткий багажник та вузькі фари.
Габарити Hongqi Tiangong 05:
- довжина – 4820 мм;
- ширина – 1915 мм;
- висота – 1480 мм;
- колісна база – 2900 мм;
- маса – 1890 кг.
Салон Hongqi Tiangong 05 раніше розсекретили на шпигунських фото. Як і Tesla Model 3, седан не має панелі приладів і оснащений великим тачскріном. Утім, китайський електромобіль отримав проєкцію на лобове скло.
Седан Hongqi Tiangong 05 оснастять 282-сильним мотором, а його максимальна швидкість буде обмежена на 200 км/год. Запропонують версії із запасом ходу від 550 до 750 км.
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