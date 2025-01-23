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Авто

На європейський ринок вийшли преміальні електрокари із запасом ходу 600 км (фото)

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Фото: largus.fr | Hongqi виводить на український ринок два електрокари

Седан Hongqi EH7 і кросовер EHS7 багато оснащені та доступні у версіях на 344 і 619 сил. Запас ходу електрокарів сягає 600-655 км.

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Бренд Hongqi концерну FAW розширює європейську лінійку. На ринок вийшли дві нові електричні моделі – седан EH7 та кросовер EHS7. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Hongqi EH7, електромобілі Hongqi, FAW Hongqi, Електромобіль Hongqi Fullscreen
Hongqi EH7
Фото: largus.fr

Електромобілі Hongqi EH7 і EHS7 сягають приблизно 5 м завдовжки при колісній базі в 3 м. Седан та кросовер збудовані на одній платформі та мають схожий дизайн із вираженим "носом", високою віконною лінією та Г-подібними діодними фарами.

У салоні FAW Hongqi EHS7 та EH7 встановлені цифровий щиток приладів та великий 15,5-дюймовий тачскрін, також є проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.

Hongqi EHS7, електромобілі Hongqi, FAW Hongqi, Електромобіль Hongqi Fullscreen
Hongqi EHS7
Фото: largus.fr

Комплектація електрокарів доволі багата – безключовий доступ, панорамний дах, роздільний клімат-контроль, камери кругового огляду, навігація, адаптивний круїз-контроль, електропривід та підігрів сидінь, обігрів керма. Є й набір сучасних систем активної безпеки та напівавтономного руху.

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Китайські електромобілі Hongqi EH7 і EHS7 пропонують у 344-сильній задньопривідній та 619-сильній повнопривідній версіях. Потужніші версії стартують до сотні за 4 с.

салон Hongqi EH7, FAW Hongqi, Hongqi EHS7, Електромобіль Hongqi Fullscreen
Електромобілі багато оснащені
Фото: largus.fr

На вибір доступні батареї на 85 і 111 кВт∙год. Запас ходу Hongqi EH7 складає 510-655 км, а EHS7 – 475-600 км.

Електромобіль Hongqi EH7 коштує від 50 до 65 тис. євро. Ціна Hongqi EHS7 становить від 54 до 69 тис. євро.

Раніше стало відомо, що в Європі з'явиться спортивний електричний мінівен на 500 сил.

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