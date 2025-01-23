На европейский рынок вышли премиальные электрокары с запасом хода 600 км (фото)

Седан Hongqi EH7 и кроссовер EHS7 богато оснащены и доступны в версиях на 344 и 619 сил. Запас хода электрокаров достигает 600-655 км.

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Бренд Hongqi концерна FAW расширяет европейскую линейку. На рынок вышли две новые электрические модели — седан EH7 и кроссовер EHS7. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Хунци EH7 Фото: largus.fr

Электромобили Hongqi EH7 и EHS7 достигают примерно 5 м в длину при колесной базе в 3 м. Седан и кроссовер построены на одной платформе и имеют схожий дизайн с выраженным "носом", высокой оконной линией и Г-образными диодными фарами.

В салоне FAW Hongqi EHS7 и EH7 установлены цифровой щиток приборов и большой 15,5-дюймовый тачскрин, также есть проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью.

Hongqi EHS7 Фото: largus.fr

Комплектация электрокаров довольно богатая — бесключевой доступ, панорамная крыша, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, навигация, адаптивный круиз-контроль, электропривод и подогрев сидений, обогрев руля. Есть и набор современных систем активной безопасности и полуавтономного движения.

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Китайские электромобили Hongqi EH7 и EHS7 предлагаются в 344-сильной заднеприводной и 619-сильной полноприводной версиях. Более мощные версии стартуют до сотни за 4 с.

Электромобили богато оснащены Фото: largus.fr

На выбор доступны батареи на 85 и 111 кВт∙ч. Запас хода Hongqi EH7 составляет 510-655 км, а EHS7 — 475-600 км.

Электромобиль Hongqi EH7 стоит от 50 до 65 тыс. евро. Цена Hongqi EHS7 составляет от 54 до 69 тыс. евро.

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