Рассекречен премиальный китайский конкурент Tesla с запасом хода 750 км (фото)

Новый Hongqi Tiangong 05 — обтекаемый 4,8-метровый седан D-класса мощностью 282 л. с. Электромобиль будет выпускаться в версиях с запасом хода 550 и 750 км.

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Опубликованы официальные фото FAW Hongqi Tiangong 05. Электромобиль премиум-класса презентуют в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Запас хода Hongqi Tiangong 05 достигает 750 км Фото: FAW

Новый Hongqi Tiangong 05 станет одним из самых дешевых электрокаров от премиального бренда, который выпускает роскошные авто. Именно на бронированном Hongqi ездит китайский лидер Си Цзиньпин.

Электромобиль Hongqi Tiangong 05 — седан D-класса, который бросит вызов Tesla Model 3. Автомобиль является младшим братом Hongqi EH7, который недавно начали продавать в Европе, и очень схож с ним по дизайну. У него изогнутая крыша, короткий багажник и узкие фары.

Авто не имеет щитка приборов Фото: autohome.com.cn

Габариты Hongqi Tiangong 05:

длина — 4820 мм;

ширина — 1915 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 2900 мм;

масса — 1890 кг.

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Салон Hongqi Tiangong 05 ранее рассекретили на шпионских фото. Как и Tesla Model 3, седан не имеет приборной панели и оснащен большим тачскрином. Впрочем, китайский электромобиль получил проекцию на лобовое стекло.

Максимальная скорость электрокара составляет 200 км/ч Фото: FAW

Седан Hongqi Tiangong 05 оснастят 282-сильным мотором, а его максимальная скорость будет ограничена на 200 км/ч. Предложат версии с запасом хода от 550 до 750 км.

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