Капсула времени за $10 миллионов: обнаружен суперкар Ferrari 90-х с пробегом 1300 км (фото)

В США нашли идеально сохранившийся Ferrari F50 1995 года. Суперкар ушел с молотка за 9,79 миллиона долларов.

Это один из самых дорогих экземпляров Ferrari F50. О капсуле времени рассказали на сайте аукциона Mecum.

Фото: Mecum

Высокая цена Ferrari F50 обусловлена, прежде всего, его небольшим пробегом — за 31 год авто проехало всего 1357 км. Оно прекрасно сохранилось, а в 2022 году ему обновили отделку и провели расширенное техобслуживание.

Кроме того, сохранены оригинальные документы и набор инструментов к авто. Капсула времени Ferrari F50 имеет как мягкую, так и жесткую крышу.

Фото: Mecum

Суперкар Ferrari F50 очень ценится коллекционерами, ведь всего выпустили всего 349 этих авто. Модель посвятили 50-летию итальянского бренда. Конкретно этот автомобиль — 36-й в серии.

В конструкции Ferrari F50 активно использовались технологии "Формулы-1" 90-х. Его кузов изготовлен из карбона, а 4,7-литровый V12 разработали на основе двигателя гоночного болида Ferrari.

Фото: Mecum

Этот мотор развивает 520 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Суперкар Ferrari F50 способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч.

