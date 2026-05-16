По индивидуальному заказу: дебютировал эксклюзивный суперкар Ferrari HC25 (фото, видео)

В США презентовали новый Ferrari HC25. Кастомный суперкар с 720-сильным V8 твин-турбо способен развить 340 км/ч.

Суперкар Ferrari HC25 создали в единственном экземпляре по заказу американского коллекционера. О нем рассказали на официальном сайте Ferrari.

Новый Ferrari HC25 появился благодаря программе Special Projects, которая позволяет создавать особые кастомные авто на заказ. В основе новинки лежит суперкар Ferrari F8 Tributo. Стоимость не разглашается, однако известно, что она превышает миллион долларов.

Для Ferrari HC25 создали эксклюзивный кузов с нестандартным дизайном. Визуально он разделен на две части черной вставкой.

Фото: Ferrari

Выраженный "нос" с продолговатыми фарами выдержан в стиле Ferrari SF90 Stradale. Задняя же часть с заостренным спойлером и тоненькими фонарями выполнена в духе модели 296 GTB.

Салон сохранил компоновку Ferrari F8 Tributo и лишь получил новую отделку кожей, алькантарой, карбоном и дорогой тканью.

Фото: Ferrari

Не меняли и силовой агрегат. Новый Ferrari HC25 оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо на 720 л. с. и 770 Н∙м и 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Разгон до 100 км/ч занимает 2,9 с, а максимальная скорость составляет 340 км/ч.

