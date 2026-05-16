За індивідуальним замовленням: дебютував ексклюзивний суперкар Ferrari HC25 (фото, відео)
У США презентували новий Ferrari HC25. Кастомний суперкар із 720-сильним V8 твін-турбо здатен розвинути 340 км/год.
Суперкар Ferrari HC25 створили в єдиному екземплярі на замовлення американського колекціонера. Про нього розповіли на офіційному сайті Ferrari.
Новий Ferrari HC25 з’явився завдяки програмі Special Projects, яка дозволяє створювати особливі кастомні авто на замовлення. В основі новинки лежить суперкар Ferrari F8 Tributo. Вартість не розголошується, однак відомо, що вона перевищує мільйон доларів.
Для Ferrari HC25 створили ексклюзивний кузов із нестандартним дизайном. Візуально він розділений на дві частини чорною вставкою.
Виражений "ніс" із продовгуватими фарами витриманий у стилі Ferrari SF90 Stradale. Задня ж частина із загостреним спойлером і тоненькими ліхтарями виконана у дусі моделі 296 GTB.
Салон зберіг компонування Ferrari F8 Tributo і лише отримав нове оздоблення шкірою, алькантарою, карбоном та дорогою тканиною.
Не змінювали і силовий агрегат. Новий Ferrari HC25 оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 720 к. с. і 770 Н∙м та 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а максимальна швидкість становить 340 км/год.
До речі, нещодавно за 500 000 доларів продали перший мотоцикл Ferrari.
Також Фокус писав про швидкісний 800-сильний суперкар Ferrari в Києві.