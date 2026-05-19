Капсула часу за $10 мільйонів: виявлено суперкар Ferrari 90-х із пробігом 1300 км (фото)

У США знайшли ідеально збережений Ferrari F50 1995 року. Суперкар пішов із молотка за 9,79 мільйона доларів.

Це один із найдорожчих екземплярів Ferrari F50. Про капсулу часу розповіли на сайті аукціону Mecum.

Суперкар проїхав усього 1357 км Фото: Mecum

Висока ціна Ferrari F50 обумовлена, передусім, його невеликим пробігом – за 31 рік авто проїхало лише 1357 км. Воно чудово збереглося, а в 2022 році йому оновили оздоблення та провели розширене техобслуговування.

Крім того, збережені оригінальні документи та набір інструментів до авто. Капсула часу Ferrari F50 має як м’який, так і жорсткий дах.

Автомобіль ідеально зберігся Фото: Mecum

Суперкар Ferrari F50 дуже цінується колекціонерами, адже всього випустили лише 349 цих авто. Модель присвятили 50-річчю італійського бренду. Конкретно цей автомобіль – 36-й у серії.

Відео дня

Важливо

За індивідуальним замовленням: дебютував ексклюзивний суперкар Ferrari HC25 (фото, відео)

У конструкції Ferrari F50 активно використовували технології "Формули-1" 90-х. Його кузов виготовлений із карбону, а 4,7-літровий V12 розробили на основі двигуна гоночного боліда Ferrari.

4,7-літровий V12 створено на базі двигуна боліда "Формули-1" Фото: Mecum

Цей мотор розвиває 520 к. с. та працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Суперкар Ferrari F50 здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с та розвинути 325 км/год.

Між іншим, нещодавно перший мотоцикл Ferrari продали за $500 000. Він оснащений 400-сильним V8.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продавали найоригінальніший FIAT в історії.