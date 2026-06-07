Змінилася до невпізнання: у Києві з'явилася нова "шістка" Mazda (фото)

В Україну почали завозити Mazda EZ-6. Нова "шістка" стала електрокаром і вирізняється футуристичним дизайном.

Одну з перших Mazda EZ-6 в Україні сфотографували в Києві. Її світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Нова Mazda EZ-6 — наступниця бензинової "шістки" і в ЄС вона навіть продається як Mazda 6e. До України ж модель завозять неофіційно з Китаю, а ціна Mazda EZ-6 становить від 27 до 31 тис. доларів.

Запас ходу Mazda EZ-6 сягає 600 км Фото: Topcars UA

Саме в Китаї на спільному підприємстві з Changan виготовляється нова Mazda EZ-6. 4,9-метровий ліфтбек вирізняється обтічним дизайном із клиноподібним силуетом. У нього широка радіаторна решітка, розкосі фари та висувний спойлер ззаду.

У салоні на передній панелі встановлено два екрани, а передні крісла розділені високою консоллю. Mazda EZ-6 має 330-літровий задній та 70-літровий передній багажники. Базова комплектація включає панорамний дах, електропривід крісел, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду та аудіосистему Sony з 14 динаміками.

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Конкретно це авто – електромобіль Mazda EZ-6 (про це свідчать відповідні номерні знаки) із 258-сильним мотором. Задньопривідний ліфтбек здатен розігнатися до 100 км/год за 6,9 с, а його максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

Передні сидіння розділені високою консоллю Фото: Mazda

На вибір пропонують батареї ємністю 56 і 68,8 кВт∙год: запас ходу становить, відповідно, 478 і 600 км. Крім того, існує плагін-гібридна версія моделі з електромотором на 218 к. с. та 95-сильним бензиновим генератором.

Між іншим, нещодавно у столиці помітили споріднений кросовер Mazda EZ-60 саме у плагін-гібридному виконанні.

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