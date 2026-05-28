Задній привід і механічна КПП: дебютувала найдешевша Mazda за $8500 (фото)

В Японії презентували Mazda Scum 2026. Мініатюрне міське авто є найдоступнішою моделлю японської марки.

Мінівен Mazda Scum пройшов модернізацію і виходить на японський ринок за ціною від 1 354 100 єн ($8500). Її подробиці розкрили на сайті виробника.

Модель доступна із заднім та повним приводом Фото: Mazda

3,4-метрова Mazda Scum — кей-кар, тобто субкомпактне міське авто. Вона вирізняється рубаним дизайном із крупними фарами. Оновлена модель отримала змінені решітку радіатора і бампери (вони різняться, залежно від комплектації).

Важливо

У Києві з'явився недорогий електрифікований кросовер Mazda із запасом ходу 1300 км (фото)

У салоні Mazda Scum 2026 замінили кермо та вперше встановили цифровий щиток приладів. Компактне чотиримісне авто доволі просторе, а зі складеними задніми кріслами об'єм його багажника становить 1123 л.

У салоні встановили цифровий щиток приладів Фото: Mazda

Базова комплектація Mazda Scum розширена і тепер включає кондиціонер, системи автоматичного гальмування, контролю смуги руху та розпізнавання дорожніх знаків. Дорожча версія Scrum Wagon додає адаптивний круїз-контроль, електропривід бокових зсувних дверей, підігрів крісел і керма.

Відео дня

Авто розраховане на чотири особи Фото: Mazda

Найдешевша Mazda Scum оснащена 660-кубовим бензиновим двигуном на 49 к. с., а також 5-ступінчастою механічною КПП і заднім приводом. Утім, за доплату для моделі доступні 64-сильний турбомотор, варіатор та повний привід. Середня витрата пального становить 5,8-6,6 л/100 км. Топова версія коштує 2 275 900 єн чи 14 300 доларів.

До речі, нещодавно в Японії дебютував кросовер Mazda CX-5 2026 із потужнішою гібридною установкою.

Також Фокус розповідав про недорогу міську Mazda із витратою 3,7 л на 100 км.