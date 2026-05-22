Потужніший, ніж для Європи: Mazda запустила продажі нового CX-5 в Японії

Компанія Mazda Motor Corp. представила свій новітній кросовер CX-5, що вперше за дев'ять років зазнав повної модернізації.

Його продажі стартували в Японії 21 травня, повідомляє The Japan News. CX-5 є одним з основних автомобілів на ринку і становить майже 30% світових продажів Mazda.

Третє покоління CX-5 отримало низку суттєвих змін. Автомобіль збільшився в розмірах (довжина 4690 мм, ширина 1860 мм), а його колісна база стала на 115 мм довшою, що розширює простір для ніг пасажирів на задніх сидіннях і збільшує об'єм багажника, даючи змогу розміщувати дитячі візки вертикально.

У лінійці представлені 2,5-літрові бензинові двигуни e-SKYACTIV G у парі з "м'якою" гібридною системою. При цьому японська версія потужніша за європейську: 178 к.с. проти 141 к.с. Витрата пального за циклом WLTC становить 15,2 км/л для передньопривідної версії та 14,2 км/л для повнопривідної — приблизно 6,6-7,0 л на 100 км.

Вперше для японської версії Mazda двигун підтримує бензин E10.

В оновленому салоні з'явилася повністю інтегрована система голосового помічника Google, зокрема Google Maps. Вона дає змогу водіям і пасажирам виконувати такі завдання, як встановлення пунктів призначення в навігації та регулювання температури в салоні без допомоги рук.

У Mazda CX-5 інтегрована система голосового помічника Google Фото: Mazda

Фізичні кнопки замінені на більші екрани інформаційно-розважальної системи. Розмір дисплея сягає 12,9 і 15,6 дюйма залежно від комплектації.

Управління клімат-контролем також перенесено на екран, хоча аварійна сигналізація та обігрів лобового скла залишаються на окремих фізичних кнопках.

Ціна нового CX-5 варіюється від $21 000 до $28 000. Його базова вартість приблизно на $3000 вища, ніж у попередника, що є значним збільшенням для моделі початкового рівня.

Амбасадором бренду стала актриса Харука Аясе

"Mazda дуже впевнена в цьому продукті. Цей автомобіль сподобається широкому колу покупців, від молодих родин до літніх людей", — запевнив президент атобренду Масахіро Моро на презентації в Токіо.

