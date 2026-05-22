Мощнее, чем для Европы: Mazda запустила продажи нового CX-5 в Японии

Компания Mazda Motor Corp. представила свой новейший кроссовер CX-5, который впервые за девять лет претерпел полную модернизацию.

Его продажи стартовали в Японии 21 мая, сообщает The Japan News. CX-5 является одним из основных автомобилей на рынке и составляет почти 30% мировых продаж Mazda.

Третье поколение CX-5 получило ряд существенных изменений. Автомобиль увеличился в размерах (длина 4690 мм, ширина 1860 мм), а его колесная база стала на 115 мм длиннее, что расширяет пространство для ног пассажиров на задних сидениях и увеличивает объем багажника, позволяя размещать детские коляски вертикально.

В линейке представлены 2,5-литровые бензиновые двигатели e-SKYACTIV G в паре с "мягкой" гибридной системой. При этом японская версия мощнее европейской: 178 л.с. против 141 л.с. Расход топлива по циклу WLTC составляет 15,2 км/л для переднеприводной версии и 14,2 км/л для полноприводной — примерно 6,6–7,0 л на 100 км.

Впервые для японской версии Mazda двигатель поддерживает бензин E10.

В обновленном салоне появилась полностью интегрированная система голосового помощника Google, в том числе Google Maps. Она позволяет водителям и пассажирам выполнять такие задачи, как установка пунктов назначения в навигации и регулировка температуры в салоне без помощи рук.

В Mazda CX-5 интегрированная система голосового помощника Google Фото: Mazda

Физические кнопки заменены на более крупные экраны информационно-развлекательной системы. Размер дисплея достигает 12,9 и 15,6 дюйма в зависимости от комплектации.

Управление климат-контролем также перенесено на экран, хотя аварийная сигнализация и обогрев лобового стекла остаются на отдельных физических кнопках.

Цена нового CX-5 варьируется от $21 000 до $28 000. Его базовая стоимость примерно на $3000 выше, чем у предшественника, что является значительным увеличением для модели начального уровня.

Амбасадором бренда стала актриса Харука Аясэ

"Mazda очень уверена в этом продукте. Этот автомобиль понравится широкому кругу покупателей, от молодых семей до пожилых людей", — заверил президент атобренда Масахиро Моро на презентации в Токио.

