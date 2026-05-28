Задний привод и механическая КПП: дебютировала самая дешевая Mazda за $8500 (фото)

В Японии презентовали Mazda Scum 2026. Миниатюрное городское авто является самой доступной моделью японской марки.

Минивэн Mazda Scum прошел модернизацию и выходит на японский рынок по цене от 1 354 100 иен ($8500). Ее подробности раскрыли на сайте производителя.

Модель доступна с задним и полным приводом Фото: Mazda

3,4-метровая Mazda Scum — кей-кар, то есть субкомпактное городское авто. Она отличается рубленым дизайном с крупными фарами. Обновленная модель получила измененные решетку радиатора и бамперы (они различаются, в зависимости от комплектации).

В салоне Mazda Scum 2026 заменили руль и впервые установили цифровой щиток приборов. Компактное четырехместное авто довольно просторное, а со сложенными задними креслами объем его багажника составляет 1123 л.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Mazda

Базовая комплектация Mazda Scum расширена и теперь включает кондиционер, системы автоматического торможения, контроля полосы движения и распознавания дорожных знаков. Более дорогая версия Scrum Wagon добавляет адаптивный круиз-контроль, электропривод боковых сдвижных дверей, подогрев кресел и руля.

Авто рассчитано на четыре человека Фото: Mazda

Самая дешевая Mazda Scum оснащена 660-кубовым бензиновым двигателем на 49 л. с., а также 5-ступенчатой механической КПП и задним приводом. Впрочем, за доплату для модели доступны 64-сильный турбомотор, вариатор и полный привод. Средний расход топлива составляет 5,8-6,6 л/100 км. Топовая версия стоит 2 275 900 иен или 14 300 долларов.

