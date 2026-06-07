Изменилась до неузнаваемости: в Киеве появилась новая "шестерка" Mazda (фото)

В Украину начали завозить Mazda EZ-6. Новая "шестерка" стала электрокаром и отличается футуристическим дизайном.

Одну из первых Mazda EZ-6 в Украине сфотографировали в Киеве. Ее фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Новая Mazda EZ-6 — преемница бензиновой "шестерки" и в ЕС она даже продается как Mazda 6e. В Украину же модель завозят неофициально из Китая, а цена Mazda EZ-6 составляет от 27 до 31 тыс. долларов.

Запас хода Mazda EZ-6 достигает 600 км Фото: Topcars UA

Именно в Китае на совместном предприятии с Changan производится новая Mazda EZ-6. 4,9-метровый лифтбек отличается обтекаемым дизайном с клиновидным силуэтом. У него широкая радиаторная решетка, раскосые фары и выдвижной спойлер сзади.

В салоне на передней панели установлены два экрана, а передние кресла разделены высокой консолью. Mazda EZ-6 имеет 330-литровый задний и 70-литровый передний багажники. Базовая комплектация включает панорамную крышу, электропривод кресел, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора и аудиосистему Sony с 14 динамиками.

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Конкретно это авто — электромобиль Mazda EZ-6 (об этом свидетельствуют соответствующие номерные знаки) с 258-сильным мотором. Заднеприводный лифтбек способен разогнаться до 100 км/ч за 6,9 с, а его максимальная скорость ограничена на 170 км/ч.

Передние сиденья разделены высокой консолью Фото: Mazda

На выбор предлагаются батареи емкостью 56 и 68,8 кВт∙ч: запас хода составляет, соответственно, 478 и 600 км. Кроме того, существует плагин-гибридная версия модели с электромотором на 218 л. с. и 95-сильным бензиновым генератором.

Между прочим, недавно в столице заметили родственный кроссовер Mazda EZ-60 именно в плагин-гибридном исполнении.

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