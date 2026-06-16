Недорогая "капсула времени": в Украине обнаружили 15-летнюю Mazda 6 с пробегом 3300 км (фото)

В Киеве нашли Mazda 6 2011 года выпуска в идеальном состоянии. Седан практически не эксплуатировался и прекрасно сохранился.

За 15 лет эта Mazda 6 второго поколения проехала всего 3303 км. Об этой находке рассказал в Facebook блогер Roma Urraco, который занимается поиском подобных "капсул времени".

Mazda 6 оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 170 сил и механической коробкой передач Фото: Roma Urraco

Седан Mazda 6 в основном хранился в гараже и мало ездил. Его кузов, салон и силовой агрегат находятся в хорошем состоянии, а днище автомобиля чистое и без малейших следов ржавчины.

Фото: Roma Urraco

Важно

Задний привод и механическая КПП: дебютировала самая дешевая Mazda за $8500 (фото)

Mazda 6 официально приобретена в Украине, причем в довольно редкой версии с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 170 к. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Седан способен разгоняться до 100 км/ч за 8,1 с и развивать скорость 220 км/ч при среднем расходе топлива 8 л на 100 км.

Відео дня

Автомобиль прекрасно сохранился Фото: Roma Urraco

Комплектация Mazda 6 Sport+ включает адаптивные ксеноновые фары, 18-дюймовые диски, кожаный салон, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, подогрев сидений и аудиосистему Bose с CD-чейнджером. "Капсула времени" уже сменила владельца — вскоре после обнаружения её продали за 11 300 долларов.

Кстати, недавно в Киеве была замечена новая "шестерка" Mazda, превратившаяся в электромобиль.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что во Львове обнаружили Mitsubishi Lancer 2008 года выпуска в идеальном состоянии.