Покинутий раритет: у Києві просто неба іржавіє незвичне розкішне авто з Італії (фото)

Занедбаний седан Lancia Thesis уже не один рік іржавіє просто неба в Києві. Рідкісна преміальна модель вирізняється нестандартним дизайном.

Покинутий Lancia Thesis стоїть на одній з парковок у Святошинському районі столиці. Журналіст Фокусу сфотографував незвичне авто.

Відомо що седан Lancia Thesis припаркований і не експлуатувався щонайменше з 2023 року. Авто покрите шаром бруду і опалого листя та місцями заіржавіло, а його шини спущені. Примітно, що воно на "євробляхах" — має італійські номери.

Рідкісна модель вирізняється оригінальним дизайном Фото: Тарас Брязгунов

Lancia Thesis — доволі рідкісна преміальна модель Е-класу. Із 2001 по 2009 рік виготовили всього 16 718 цих автомобілів.

Седан Lancia Thesis вирізняється екстравагантним дизайном із елементами ретростилю. У нього хромована решітка радіатора у вигляді щита, оригінальні краплевидні фари та тонкі ліхтарі.

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Салон Lancia Thesis обшивали шкірою з деревом або алькантарою, а комплектація моделі зазвичай була багатою — електропакет, клімат-контроль, сенсорний екран. Примітно, що це перше у світі авто з електронним стоянковим гальмом. Серед інших інновацій моделі — регульовані амортизатори та адаптивний круїз-контроль.

Фото: Lancia

У різні роки Lancia Thesis пропонували з бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (турбо, 185 к. с.), 2,4 л (170 к. с.), 3,0 л (215 к. с.) та 3,2 л (230 к. с.), а також 2,4-літровими турбодизелями потужністю 150, 175 та 185 сил. Модель випускали з 6-ступінчастою механічною та 5-ступінчастою автоматичною КПП.

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